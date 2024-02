Tour Special Edition di Explora: esperienze esclusive in luoghi segreti di Genova

Indirizzo non disponibile

I tour “Special Edition” di Explora sono esperienze ancora più immersive “a tiratura limitata” poiché prevedono accessi straordinari in luoghi segreti della città o sfidano il visitatore a misurarsi con il labirinto di storie che si nasconde in modo quasi invisibile tra i vicoli e i caruggi del centro storico. Dalla cima delle antiche cupole ai camminamenti nascosti sulle mura, i tour “Special Edition” conducono alla scoperta di una Genova ancor più inaspettata.

Mario Soldati una volta scrisse che “Genova, pur avendo una fisionomia così particolare, assomiglia un poco, pezzo per pezzo, a tutte le città italiane…” e tra panorami inconsueti, punti di vista insoliti, opere d’arte e collezioni esotiche, i tour “Special Edition” scoprono nuovi tasselli di questo meraviglioso mosaico, che alla fine non mostra solo l’Italia, ma anche il mondo intero.

Per questo 2024 Explora propone ben quattro tour Special Edition:

Domenica 25 febbraio alle ore 15:30 - “Edo”: arte e piacere. Chiossone: Nello scrigno nascosto tra gli alberi di Villetta Di Negro si trova un luogo speciale il Museo d’Arte Orientale Chiossone. Lo esploreremo con calma e ne rimarremo meravigliati. Oggetti di epoche lontane che hanno visto luoghi e uomini antichi. Tenuti tra le mani di samurai o geisha o forse attori di Kabuki. Saremo grati e stupiti di questa preziosa collezione arrivata fino a noi grazie a Edoardo Chiossone. Da un dotaku alle armi dei samurai.

Sabato 6 aprile alle ore 15:30 - Il cielo in una cupola. Carignano: Visita la Basilica di Carignano, unica chiesa del Rinascimento genovese, in un inedito tour guidato. Attraversa gli antichi camminamenti panoramici – finora mai aperti al pubblico – e ammira il territorio, dalla Lanterna fino al promontorio di Portofino. La sua posizione, sulla collina di Carignano, la rende uno degli elementi maggiormente riconoscibili di Genova e il più affascinante belvedere della città.

Domenica 7 luglio alle ore 21 - #IlRavera Detective: Una storia insolita… Abbiamo già qualche indizio, tuttavia mancano molti pezzi al nostro puzzle. Aiutateci a risolvere l’enigma: per farlo bisognerà indagare sui segreti della città, conoscerne gli aspetti più nascosti, svelare le vere intenzioni dei suoi abitanti e imparare a non farsi distrarre da golose e inebrianti tentazioni! Scopriamo insieme a #ILRAVERA i segreti del centro storico!

Domenica 22 settembre alle ore 16 - Sui tetti di Genova: In un dedalo tortuoso di caruggi, crêuze, piazze e saliscendi Genova mostra tutta la sua bellezza. Un punto di vista diverso dal quale ammirare con un solo sguardo tutta la maestosità della Superba. Dalla distesa di tetti che dai monti arrivano al mare alla Lanterna che ha sempre vegliato e ancora veglia sui naviganti. L’antico acquedotto e la verticalità dei suoi Palazzi rivelano una città nascosta che si svela in tutto il suo fascino attraverso i luoghi che la contraddistinguono.

Tutti i tour partiranno sempre dallo spazio creativo MaddAlive sito in Vico della Chiesa della Maddalena 20 r (angolo via Garibaldi 8). I percorsi si svolgono anche in caso di maltempo: Genova è Superba anche sotto la pioggia!

Prenotazione obbligatoria online su https://www.exploratour.it/specialedition/

Prezzi: intero 20 euro

Per info 010 099 5560 | whatsapp 347 6073428 | mail info@exploratour.it