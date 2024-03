“Ti racconto una storia… ti racconto un’opera”: appuntamento al Museo Diocesano

Sabato 23 marzo, ore 15 “Ti racconto una storia… ti racconto un’opera: gli Oratori dedicati alla Morte e Orazione, la loro storia attraverso due opere conservate al Museo Diocesano”. Il secondo appuntamento del ciclo sarà dedicato agli Oratori dedicati alla Morte e Orazione che un tempo dedicavano la loro attività caritatevole ai defunti e soprattutto a dar loro sepoltura in caso di persone senza mezzi e familiari. Un dialogo a due voci che partirà da due opere esposte al museo, provenienti da due di queste istituzioni presenti a Genova: la “Deposizione” di Agostino Bombelli realizzata per l’Arciconfraternita della Morte in San Donato e la grande tela di Gregorio De Ferrari che rappresenta l’episodio biblico di “Tobi che da sepoltura ai Morti”. Immagini che sono messaggio dell’attività caritatevole di queste organizzazioni laicali.

Biglietto: € 15:00 comprensivo di visita guidata e ingresso al museo.

Prenotazioni e info: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010 2475127 e info@museodiocesanogenova.it (orario lunedì 10:00-13:00 e 14:00-18:00, da mercoledì a domenica 14:00-18:00, martedì chiuso).