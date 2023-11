“Ti porto alla Lanterna!”, la visita guidata al monumento simbolo della città

Indirizzo non disponibile

Sabato 25 novembre la Lanterna di Genova, monumento simbolo della Città, grazie all'Associazione Amici della Lanterna si illumina di arancione in occasione della “Giornata Internazionale di contrasto alla violenza sulle donne”. L'arancione è infatti il colore scelto dall'ONU a simboleggiare un futuro senza la violenza di genere, ripreso visivamente in tutto il mondo dall’associazione femminile Soroptimist International.

Il Soroptimist Club Genova anche quest'anno vuole sensibilizzare su questa grave problematica, promuovendo l’affermazione della cultura del rispetto e invitando a denunciare le violenze rivolgendosi alle Forze di Polizia. Operatori preposti sono pronti ad accogliere le vittime in ambienti protetti come la “Stanza tutta per Sé”, allestita presso la Questura di Genova grazie anche al contributo di Soroptimist. Le informazioni sull’iniziativa sono disponibili anche ai link https://www.lanternadigenova.com/amici-della-lanterna/ e https://www.soroptimist.it/club/genova/.

Inoltre, torna domenica 26 novembre alle ore 14 l’amata visita guidata “Ti porto alla Lanterna!”, la prima, e unica visita guidata ufficiale al Complesso della Lanterna. Partendo dal Porto Antico, dalle memorie di moli, magazzini, facchini e mercanti, vi accompagneremo alla Lanterna, alla sua passeggiata sulle banchine del porto commerciale, al suo suggestivo museo, per finire alla terrazza panoramica ed ammirare tutta la città dall’alto. Si inizierà infatti la visita con un’introduzione all’area del porto antico, spiegando lo sviluppo della città a partire dai suoi moli, ricorderemo le diverse attività che sono state il motore economico di Genova. Successivamente raggiungeremo il Terminal Traghetti per iniziare il percorso lungo la passeggiata della Lanterna: dai resti delle mura seicentesche avremo una vista unica sulla zona operativa del porto commerciale, perfetta per continuare il racconto.

Visiteremo infine il suggestivo museo all’interno della fortezza e i terrazzi inferiori. Se vorrete poi sfidare la salita dei 172 gradini fino alla balconata

panoramica della torre verrete premiati da una visita unica a 360 gradi, sulla città e sul golfo ligure. Come un grande abbraccio dal promontorio di Portofino a Capo Mele, da levante a ponente.

- I posti sono limitati, su prenotazione. Per prenotare, compilare il form disponibile al link: https://www.gogenova.com/it/ti-porto-alla-lanterna-classic/ con nome, cognome, mail e numero di cellulare di riferimento e data del tour richiesta

- Appuntamento ore 14.55 presso Palazzo San Giorgio – ingresso lato mare – Porto Antico

- Quota di partecipazione: 18€ a persona, tasse incluse. Comprende: una visita guidata a cura di guida professionista e biglietto d’ingresso al complesso museale della Lanterna. Pagamento in loco in contanti.

- Durata: 2,30 ore circa

- La visita non è adatta a persone con ridotta capacità motoria e sarà cancellata in caso di condizioni meteo avverse