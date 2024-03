"Ti piace parlare di libri?" Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Ti piace parlare di libri?

Gruppo di lettura online e in presenza

Prossimo appuntamento: lunedì 25 marzo h. 16

con “La lunga vita di Marianna Ucrìa”

Continuano con entusiasmo gli incontri del gruppo di lettura, che offre la possibilità della discussione in presenza oppure a distanza (in collegamento video), dialogando con altri appassionati lettori su un libro o un tema scelto di volta in volta.

Il prossimo incontro, lunedì 25 marzo alle ore 16, avrà per protagonista un romanzo storico vincitore del Premio Campiello nel 1990: stiamo parlando di “La lunga vita di Marianna Ucrìa” della famosa e acclamata scrittrice Dacia Maraini. Il libro è ambientato nella Sicilia del Settecento e si ispira alla vera storia di un’antenata dell’autrice, ovvero la principessa Marianna Alliata Valguarnera d’Ucrìa, vissuta nel XVIII secolo e andata in sposa, per volere paterno, allo zio Pietro Valguarnera, fratello minore della madre. La Marianna Ucrìa del racconto è una giovane donna sordomuta che comunica con il mondo attraverso la scrittura e questo le permetterà di sviluppare una sensibilità speciale e un coraggio che le permetteranno di affrontare la vita con grande maturità.

Per partecipare al gruppo è necessario iscriversi all’email bibliotecabenzigenova@gmail.com

Info al n. 010 5578896.