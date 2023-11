“The Bacchae” di Elli Papakonstantinou alla Sala Mercato per il Festival dell'Eccellenza al Femminile

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Metaverso, mito, inclusione: sono questi i tre poli attorno a cui ruota il sorprendente “The Bacchae” di Elli Papakonstantinou, in scena alla Sala Mercato il 10 e 11 novembre nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile.

Frutto di una coproduzione internazionale, di cui il Teatro Nazionale di Genova è partner italiano insieme al RomaEuropa Festival, lo spettacolo è una provocatoria rilettura in chiave queer delle “Baccanti” di Euripide. Già applaudita a Genova con “Traces of Antigone” ed “Eros”, presentati nelle ultime due edizioni della rassegna diretta da Consuelo Barilari, l’acclamata regista greca dà vita a un affascinante dialogo tra mito, politica, filosofia di genere. Grazie a un approccio inedito al testo classico, il pubblico è invitato a riflettere sulla labilità dei confini sociali, geografici, ideologici, epistemologici, linguistici. La tragedia diviene dunque il tramite per affrontare e sovvertire le opposizioni maschile / femminile, umano / bestiale, vita / morte, realtà / finzione.

Al centro del palco, un sismografo ideato dall’artista Yiannis Kranidiotis registra le vibrazioni della terra e dei danzatori, diretti da Cristophe Beranger e Jonathan Pranlas Descours, trasformandolo in uno strumento musicale. La commistione tra teatro, opera, cultura queer e arti visive, un sound design interattivo e la sperimentazione musicale di Ariah Lester concorrono alla creazione di una conturbante esperienza immersiva.

«Come regista, seguo i flussi di testo, musica dal vivo, videoarte e danza alla ricerca di un nuovolinguaggio performativo. E lo spettacolo è l’esito di questi flussi» spiega Elli Papakonstantinou. «Queer rappresenta una nuova estetica: un brano pop con esplosioni di opera classica, un pezzo di danza con fermezza nel cuore, un concerto cinematografico. È una tragedia greca nel metaverso».

Biglietti 11 / 16 euro. Info teatronazionalegenova.it | eccellenzalfemminile.it

The Bacchae è anche l’occasione per il secondo appuntamento di Velvet, il format del Teatro Nazionale di Genova rivolto agli under 35, che venerdì 10 novembre potranno usufruire di una speciale promozione sui biglietti con aperitivo prima dello spettacolo.