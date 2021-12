Jam session jazz al Count Basie

Dopo tanto tanto tempo, si torna a festeggiare insieme al Count Basie con questa serata particolare.

La sfida del Count Basie? Unire eccellenza musicale e attivismo culturale, in un luogo solo, il locale si riconferma punto di incontro musicale e culturale d’eccellenza: qui la cultura ha spazi e possibilità sempre nuove. E ripartendo con i nostri concerti, ribadiamo l’alto valore per la città di Genova di una programmazione che unisce qualità e divertimento.

I soci volontari ti aspettano dalle 21 per fare due chiacchere e soprattutto ascoltare buona musica insieme: una festa di musica con la prima Jam Session Jazz della stagione.

Aprono la serata le voci di Susanna Massetti e Mila Ogliastro, accompagnate da Gianluca Salcuni al sax, Simone Cosso alla chitarra, Francesco Negri al piano, Dino Cerruti al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria. E poi palco aperto e incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata jazz sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi in compagnia di un drink all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sul sito www.countbasie.it

Apertura del club al concerto: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

Inizio concerto: ore 21.

In conformità al decreto legge 105 del 23/07/2021 si potrà accedere ai concerti solo presentando il Green Pass o il risultato negativo di un tampone con validità 48 ore.

All'interno del Club saranno rispettate le norme anticontagio.