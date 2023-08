Festa di San Bartolomeo a Terralba con focaccette, melanzane ripiene, bancarelle e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Terralba in festa in occasione delle celebrazioni per San Bartolomeo. Giovedì 24 e venerdì 25 agosto, nella località di Arenzano, festa dedicata alle specialità gastronomiche dell'entroterra arenzanese, con focaccette e melanzane ripiene preparate con le ricette tradizionali. Apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 18, con bancarelle e altre specialità a cura delle attività commerciali di Terralba.

Giovedì alle ore 21 è in programma la Solenne Processione, seguita musica dal vivo. Venerdì alle ore 21 serata danzante con l'Orchestra Alta Marea.