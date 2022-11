Torna il “Carnet erotico” di danza al Teatro della Tosse

Ultimi eventi per la VIII edizione di Resistere e creare, la rassegna di danza internazionale con la direzione artistica di Linda Kapetanea e Jozef Frucek insieme a Marina Petrillo a cura di Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse. Torna ai Teatri di S. Agostino Francesca Zaccaria con il suo “Carnet erotico Studio 2022”, creazioni brevi o più composte, peregrinazioni d’autore tra sensazioni e senso riguardanti l’erotico. Un lavoro in cui l’immagine, a partire dal disegno, è mediatrice, introduce, rivela una sorta di mappa dell’immaginazione per poi, attraverso la rappresentazione, dar vita a creature e personaggi.

In questa “seconda raccolta” – studio (2021-2022) una “sovra realtà” raccoglie l’essere intorno al suo sognatore. Le cose divengono immagini e queste immagini ci parlano, non come un quadro che reclama una cornice che lo circoscriva, ma all’opposto, come il volto indefinito di certe tele impressioniste. Chi è guardato o si crede guardato alza gli occhi.

Appuntamento sabato 19 novembre alle ore 20:30 e domenica 20 novembre alle 18:30 nella Sala Campana.

