Teatro contemporaneo e scienza: reading teatrale su Maria Sklodowska Curie

Il 31 gennaio l’Associazione Amici dell’Acquario ospita un nuovo incontro su teatro contemporaneo e scienza. Le relatrici Angela Zinno, Professore a contratto di Visualizzazione dello Spazio Scenico, e Gaia Leandri, Ricercatrice, Phd Architettura e Phd Neuroscienze, introdurranno il tema, lasciando spazio poi al reading teatrale “Radioattività: femminile, singolare – vita e genio di Maria Sklodowska Curie” a cura degli studenti de ilFalcone – Teatro Universitario di Genova con ideazione, adattamento e regia di Angela Zinno.

Un viaggio attraverso la vita, le intuizioni e le scoperte della scienziata polacca che ha contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo del progresso delle conoscenze, Maria Sklodowska Curie. Le voci di una donna, di una madre e di una instancabile ricercatrice confluiscono in un concerto scenico, svelandone forza e sfumature, attraverso un itinerario di eventi contingenti ed interiori. Nella loro introduzione le relatrici approfondiranno il processo creativo, fenomeno complesso, alla base della scrittura scenica. E i rapporti tra l’artista, il processo creativo, la sua attività cerebrale, il progetto rappresentato e la mente dell’osservatore attraverso le indagini condotte nel campo delle neuroscienze.

Gli incontri, come ormai consuetudine da 29 anni, si svolgono ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di scienza. Questo appuntamento conclude il ciclo di Mercoledì Scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita”, realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova. Dal 7 febbraio prenderà il via il nuovo ciclo “A fil di scienza” su nuove interessanti tematiche.

Angela Zinno è Professore a contratto per la cattedra di Visualizzazione dello Spazio Scenico presso il Dipartimento Architettura e Design, Direttore Artistico e Docente nei corsi del laboratorio permanente de ilFalcone – Teatro Universitario di Genova. Nel 2019 si aggiudica il Premio Tragos al Concorso Europeo per il Teatro e la Drammaturgia (Piccolo Teatro di Milano). Regista teatrale, consegue il Dottorato di Ricerca in Digital Humanities – Arte, Spettacolo e Tecnologie Multimediali presso l’Università degli Studi di Genova.

Gaia Leandri è Architetto, Dottore di ricerca in Architettura presso l'Università Politecnica di Valencia e dottore di ricerca in Neuroscienze Cliniche e Sperimentali presso l'Università di Genova. Dal 2023 è assegnista di ricerca il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova. Si occupa di rappresentazione digitale e conduce ricerche sui temi delle ricostruzioni grafiche storiche e del neurodesign. Nel 2023 si aggiudica il Premio Architects for Innovative Research indetto dalla Architects Council of Europe.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it