Teatralità dell’Arte si conclude con “La città del futuro”, l'ultimo incontro dedicato a Genova

Gratuito per gli abbonati di Soriteatro, 10 euro per i non abbonati

Prezzo Gratuito per gli abbonati di Soriteatro, 10 euro per i non abbonati

La quarta edizione di “Teatralità dell’Arte”, progetto di Teatro Pubblico Ligure nato dalla collaborazione fra Sergio Maifredi e Massimo Minella nell’ambito della stagione Soriteatro, si conclude venerdì 21 aprile alle 16:30 nel Chiostro di San Matteo (piazza San Matteo) con il terzo incontro dedicato a Genova.

Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova e docente di Composizione all’Università di Ferrara, e lo storico dell’arte Gianluca Porcile saranno in dialogo con Massimo Minella per parlare de “La città del futuro”. La rassegna, che nei due precedenti incontri con Laura Stagno e Sara Rulli su “La città cancellata” e con Luigi e Carlo Berio su “La città mai nata” ha registrato il tutto esaurito, è stata concepita per leggere la città di Genova da tre diverse angolazioni, cercando l’arte là dove non c’è più, abbattuta dalla mano dell’uomo, dove è stata pensata ma mai realizzata, dove potrebbe essere in futuro. L’ingresso al Chiostro di San Matteo è libero fino a esaurimento posti. Prenotazione al numero 348 2624922 o alla mail info@teatropubblicoligure.it.

Biglietto gratuito per gli abbonati di Soriteatro, 10 euro per i non abbonati, in vendita alla Pro Loco di Sori (0185 700681), Pro Loco di Recco (0185 722440) e on line su Mailticket.it.

Informazioni e aggiornamenti su www.teatropubblicoligure.it oppure www.soriteatro.it. Appuntamento un quarto d’ora prima degli orari indicati.

Per iscriversi alla Newsletter gratuita: https://www.teatropubblicoligure.it/iscrizione-nl.html.

Per ricevere le informazioni via whatsapp scrivere a Messenger su https://www.facebook.com/teatropubblicoligure.