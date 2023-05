Non il solito speed dating: con “Te lo leggo negli occhi” sono i libri a far scattare la scintilla

Libraccio e Ostello Bello lanciano lo speed dating di nuova generazione: con “Te lo leggo negli occhi” saranno i libri e la letteratura a far scattare la scintilla. L'iniziativa prevede una serie di aperitivi itineranti dove l'incontro e la conversazione saranno indirizzati dai gusti letterari di ognuno, e dove, come recita lo slogan, “a rompere il ghiaccio sarà il tuo libro preferito”. Appuntamento all'Ostello Bello Genova in via Balbi, mercoledì 10 maggio dalle 19 alle 21.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione presso i canali social di Libraccio e Ostello Bello o tramite la piattaforma Eventbrite.