Tablet e smartphone: istruzioni per l’uso

Corso in 4 appuntamenti

La Biblioteca Rosanna Benzi è felice di annunciare l’inizio di una nuova serie di incontri dedicati all’educazione informatica, focalizzandosi questa volta su come utilizzare supporti quali tablet e smartphone. Il corso è adatto a chi si affaccia per la prima volta all’uso di questi mezzi e non è quindi richiesta nessuna conoscenza pregressa. Sarà invece necessario che l’utente sia fornito di un proprio smartphone o tablet, da portare a tutte le lezioni. Parte del corso sarà dedicato inoltre ad imparare un corretto uso delle piattaforme digitali delle biblioteche di Genova (bi.G.met) e Mlol (piattaforma per leggere libri digitali messi a disposizione dal sistema Bibliotecario della città Metropolitana di Genova).

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:

• 08/03/2024

• 15/03/2024

• 22/03/2024

• 29/03/2024

Docente del corso sarà un’Operatrice Volontaria del Servizio Civile Universale di Genova.

Per partecipare è necessario iscriversi chiamando la Biblioteca Benzi al n. 010 5578 896, lasciando il proprio nominativo. Verranno accettate prenotazione fino ad esaurimento posti. In base alla richiesta il corso potrà essere ripetuto nei mesi successivi.

Info e prenotazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok!