“Subway Vibration - Musica per la Vita”: artisti top al Casa Mia Club in favore di AIRC

Edizione numero 26 per “Subway Vibration - Musica per la Vita” a Genova. La manifestazione di solidarietà propone quest'anno una serata intensa ospitata al “Casa Mia Club” in Largo 12 ottobre, venerdì 15 marzo dalle ore 23.

L'evento è dedicato alla fondazione AIRC per la ricerca sul Cancro ETS e ha visto l’adesione di importanti artisti conosciuti a livello nazionale, e seguiti da migliaia di fans nei club e follower su tutte le piattaforme social: Paolo Kighine, Mario Scalambrin, Gianluca Erre, Bruno Power, Fabio Mc, Marco May, Jummy the Sound, Delfromad, Roland Brant, Pitta, She devil, Robin 48, Tumbler e le Voices di Mad Bob, Mc Napoleone e Hell Boy.

Spiegano gli organizzatori: “Dal 1998 il nostro obiettivo è di coinvolgere attivamente un numero significativo di giovani e coniugare divertimento e musica con la conoscenza di un tema importantissimo, quello della ricerca scientifica contro il cancro”.

“Subway vibration - Musica per la vita” nasce nel lontano 1998 ed è sempre stata un piccolo gesto da parte del mondo delle discoteche e degli Artisti che partecipano gratuitamente per la raccolta fondi a favore di enti benefici nazionali: “È grazie alla partecipazione dei Superstars Djs che Subway Vibration è riuscita negli anni a creare un evento di portata nazionale. Negli anni la manifestazione ha assunto dimensioni sempre più importanti, arrivando dapprima nei maggiori locali della regione, e poi nei palafestival con il supporto di importanti media radio televisivi, tra cui la famosa partecipazione alla seguitissima trasmissione Striscia la Notizia”.

Ingresso ridotto a 15 euro prenotando in lista nominativa entro le ore 1 am, mentre dopo è di 20 euro.