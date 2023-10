Street art hunters, dalla mappa alla geolocalizzazione: evento gratuito di Rete Viceversa per Extra Festival

Quando visitiamo un museo, una mostra, uno giardino storico o un parco archeologico, nella maggior parte dei casi veniamo incanalati in un percorso già prestabilito e ben indicato, con un inizio, uno svolgimento e una fine prefissati: le impronte da seguire sono evidenti e organizzate. Cosa succede invece quando ciò che vorremmo visitare è distribuito su territori di grandi dimensioni, dislocato tra strade trafficate, aree industriali, edifici nascosti da altri edifici? Lo scopriremo andando a caccia di opere di street art!

Per individuarle si utilizzerà una modalità analogica (mappa) e una tecnologica (web app), analizzandone opportunità e limiti. Parallelamente alla “caccia” dei murales già mappati, i partecipanti saranno coinvolto in un’attività di citizen science in cui dovrà individuare altre opere presenti sul territorio, fotografarle e caricarle sull'app per implementare il database.

L’evento è a cura di Rete Viceversa, vincitore del bando ZIP del Comune di Genova, e rientra nell’ambito degli eventi Extra Festival della Scienza.

INFO

Attività gratuita adatta a tutti, dagli 8 anni in su (max 20 partecipanti per giro). Prenotazione obbligatoria, scrivere a info@rete-viceversa.it. Con condizioni di meteo avverso l'evento sarà cancellato