“Storie in valigia al Sestiere del Molo”, animazione e attività per i più piccoli ai Giardini Luzzati

Arriva l’estate e per chi resta in città trovare qualcosa da fare per i più piccoli può diventare un’impresa difficile… ma non impossibile! La Cooperative Sociale Mignanego con lo staff del nido Vico Rosa /Biblioteca “Nel Frattempo”- presidio locale Nati per leggere - propone “Storie in valigia al Sestiere del Molo”, una serie di incontri presso i Giardini Luzzati nel centro storico di Genova, rivolti a bambine e bambini 0-6 anni e famiglie. Intrattenimento e compagnia tra letture animate e attività creativa.

Sei gli appuntamenti in programma: 12-19-26 luglio, e poi ancora 2-23-30 agosto, sempre di martedì dalle 17 alle 18:30.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero e si inseriscono all’interno del calendario eventi del Sestiere del Molo.

Per informazioni e contatti: Marta 3381337065