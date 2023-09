StarTrek: escursione serale a Punta Martin da Colle di Praglia

Sotto il cielo della Liguria vivi una serata incantata da due spettacolari balconi panoramici sulla costa e le Alpi: il Monte Penello e Punta Martin. Noi spettatori non dovremo far altro che camminare lungo l’Alta Via dei Monti Liguri, attraverso un ambiente davvero speciale, i Piani di Praglia.

• Possibilità di condivisione del viaggio

Non è un universo parallelo, non seguiremo una linea temporale alternativa, non verremo risucchiati da un buco nero e nemmeno conosceremo gli umani del futuro. È la Liguria la nostra ultima frontiera, non lo spazio. Non viaggeremo a bordo dell'astronave Enterprise alla ricerca di nuovi mondi e altre forme di vita e di civiltà, più semplicemente, torneremo ai silenzi della natura e andremo alla ricerca dei colori del tramonto dal Monte Penello.

A condurci verso Punta Martin sarà l’Alta Via dei Monti Liguri, al ritmo lento del camminare, come l’Homo sapiens è abituato a fare da 200.000 anni. Star Trek non ha nulla a che vedere con le pellicole cinematografiche di genere fantascientifico di fine anni Sessanta, il nostro Star Trek è una escursione per vivere una notte incantata sotto uno splendido cielo stellato.

Dai Piani di Praglia cammineremo lungo l’Alta Via dei Monti Liguri verso il Monte Penello e Punta Martin, in un’atmosfera di pace e serenità. Il tramonto, le stelle, il panorama da mare alle Alpi: un delizioso colpo d’occhio, avvolti da un incantevole altopiano incorniciato dalla natura. L’arco scenico però non si chiuderà con il tramonto, in una notte d’estate, camminare sull’Alta Via diventa una scelta obbligata per “vedere” il territorio con occhi nuovi e vivere un’atmosfera magica.

PROGRAMMA

Ore 16:00 – Appuntamento ai Piani di Praglia

Ore 18:00 – Panorama da Punta Martin

Ore 19:30 – Cena al sacco e contemplazione del tramonto dal Rifugio Monte Penello

Ore 22:00 – Fine escursione in Praglia, presso le auto

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: trekking serale e notturno

• Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Quota di partecipazione evento: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena nell’Agriturismo, Osservatorio Astronomico.

• Appuntamento ore 16:30, presso Colle di Praglia. Rientro alle auto previsto per le 22:15 circa

• Cena al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico)

• Dislivello: + - 250 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.