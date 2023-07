Stage di Kung Fu stile Baji Quan con il Sifu Vincent Mei

La palestra Gymnasium Health Club CSB. di Genova, organizza un evento di Baji Quan, che sarà di sicuro interesse per chi é appassionato di kung Fu e per chi ha sete di nuove conoscenze e approfondimenti. L'occasione é unica, si articola in 2 giornate col Sifu Vincent Mei, uno dei massimi esponenti di questo stile, che da Manhattan verrà appositamente in Italia il 7 e 8 ottobre 2023.

Per info:

info@gymnasium- csb.it

010/8697600

https://bajishu.ticketspice.com/2023-europe-bajiquan-seminar