“Sta Mina Vinyl Expo”, il collettivo presenta la nuova graphic novel in formato copertina di EP in vinile

Mercoledì 22 giugno in piazza Renato Negri dalle 18:30 in poi appuntamento con “Sta Mina Vinyl Expo”: per l'occasione verrà presentata ufficialmente la graphic novel in formato copertina di EP in vinile prodotta da Sta Mina “Dalle mie parti la notte è più buia”.

È una storia raccontata attraverso immagini e musica. È un progetto tutto genovese a più mani: l'idea nasce dalla Graphic Designer Chiara Spanò (Art Director di Sta Mina), il testo e le musiche sono di Ares Mozzi e le illustrazioni a cura di Emanuele Giacopetti. Importantissima la partecipazione di Albert Sardei e Jess, noti musicisti e cantautori della scena genovese, che hanno curato testi e melodie di due delle canzoni presenti nel concept.

L'evento “Sta Mina Vinyl Expo” è stato creato in collaborazione con le realtà commerciali che si affacciano sulla piazza come lo storico Cafè Retro e l'osteria La Forchetta Curiosa.

In esposizione ci sarà anche l'originalissima oggettistica di Easy Design Corner di Anna Decri e Valentina Stoppani (co-organizzatrici dell'evento) che per l'occasione apriranno al pubblico anche con il laboratorio 'Crea la tua copertina Vinyl' a cura di Roberta Milanesi.

Dulcis in fundo il dj-set a cura di Alessio Glisenti di We Are For Beat che vedrà la partecipazione in live di una Special Guest.

MC della serata: Dimitri La Rosa.