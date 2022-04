Spiders: la mostra con animali vivi al museo di Storia Naturale Doria

Prezzo non disponibile

Dal 30/04/2022 al 15/09/2022

Dal mito di Aracne al supereroe Spiderman, tra leggende e folklore, al museo di Storia Naturale arriva “Spiders”, straordinaria esposizione di ragni, scorpioni, uropigi solifugi e amblipigi, ospitata al Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”, dal 30 aprile al 25 settembre 2022. Niente più segreti, si potrà scoprire tutto sulla loro anatomia, la loro diversità, il veleno, la seta e il loro comportamento.

I ragni sono un ordine degli Aracnidi e comprendono più di 50.000 specie, rappresentando quindi un fondamentale elemento della biodiversità; il loro importante ruolo nei diversi ecosistemi in tutto il mondo è veramente affascinante; tra gli animali più versatili del pianeta, i ragni popolano tutti i continenti a esclusione dell’Antartide e sono in grado di sopravvivere in tutti gli ambienti, dai deserti alle foreste pluviali alle affollate metropoli.

Dopo la sezione introduttiva con pannelli ricchi di informazioni scientifiche, si entra nel grande salone con l’esposizione di animali vivi: si tratta di 60 terrari realizzati appositamente per ospitare i più grandi ragni del mondo (40 specie di tarantole), e numerose specie di altri Aracnidi (scorpioni, uropigi, solifugi e amblipigi).

Ma le vere star della mostra sono le 4 specie di vedove nere (genere Latrodectus) che devono il loro nome al fatto che talvolta la femmina, dopo l’accoppiamento, uccide il maschio.