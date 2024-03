Sotto i nostri passi: connessioni tra funzionalità del piede e una postura salutare

Questo workshop è progettato dal dott. Massimo Giaccio (Chinesiologo, Posturologo e Massoterapista) per svelare i segreti dei nostri piedi e mostrare come possono essere la chiave per mantenere una postura ottimale.

Perché partecipare:

1. Comprensione Approfondita: Il workshop fornirà un'analisi approfondita della funzionalità del piede e del suo impatto sulla postura;

2. Esperienze Pratiche: Sarete coinvolti in sessioni pratiche per esplorare esercizi mirati e strategie che aiutano a rafforzare i piedi e migliorare la postura. Avrete l'opportunità di imparare esercizi che potete facilmente integrare nella vostra routine quotidiana.

3. Dialogo Interattivo: Il workshop prevede sessioni interattive in cui potrete porre domande, condividere esperienze e ottenere consigli personalizzati per affrontare le vostre specifiche esigenze.

4. Benefici a Lungo Termine: Investire in una comprensione più approfondita della funzionalità del piede e della postura non solo migliorerà la vostra salute attuale, ma vi fornirà anche strumenti che beneficeranno del vostro benessere a lungo termine.

L'evento è aperto a tutti ed è pensato per chiunque desideri approfondire la propria consapevolezza sulla connessione tra piedi e postura.

Non perdete l'opportunità di camminare verso una postura più sana e un benessere generale. Questo Workshop vi offrirà una prospettiva unica che trasformerà la vostra comprensione della relazione tra piedi e postura.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento comodo.

La partecipazione è gratuita ma, è richiesta la prenotazione in quanto i posti sono limitati.

Prenota qui: https://www.posturaeallenamento.it/workshop-sotto-i-nostri-passi