Roberto Ciufoli al Sipario Strappato con “Tipi”, esilarante carrellata di tipologie umane

Sabato 1° aprile alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) si ride con “Tipi”, recital comico antropologico di e con Roberto Ciufoli. “Ciufoli – commenta Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – è un attore comico, già parte della Premiata Ditta, e porterà in scena un divertente monologo con tanti personaggi, sono contenta di aver avuto la possibilità di portarlo in scena in questa nostra stagione”.

“Tipi” è una carrellata di tipologie umane, un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore, mostrando come una particolare caratteristica psicologica condizioni un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di scegliere le parole. Si ride di noi, di questa nostra umanità così fortemente spaesata e confusa con monologhi, poesie, sketch e balli che rendono lo spettacolo un vero “multi-one-man-show”.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli. Info e prenotazioni: 3396539121