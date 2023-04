La commedia “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 15 aprile alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari. “Abbiamo già avuto occasione di vedere in azione questa bellissima coppia di attori con ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Franca Rame e Dario Fo – dice Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – e siamo felici di rivederla nella stagione del nostro trentennale, sempre con una commedia brillante e ironica”.

Cosa può scaturire dall’incontro tra una maestra elementare narcolettica, periodicamente preda di drammatiche amnesie che resettano la sua memoria come implacabili colpi di spugna ed uno scrittore di bizzarre fiabe, cleptomane e bugiardo impenitente? Nel mondo reale probabilmente nulla di duraturo ed edificante; nel delizioso lavoro drammaturgico di Massimiliano Bruno, il risultato sarà invece una storia d’amore tenera e stravagante, spassosa e toccante, che diverte ed emoziona lo spettatore per poi commuoverlo e lasciarlo sgomento di fronte ad un’imprevista amara virata conclusiva.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121