Opera Carlo Felice, alle porte la stagione lirica e sinfonica 2023/2024

L'Opera Carlo Felice Genova è pronta a inaugurare la stagione lirica e sinfonica 2023/24. Tra opere, concerti sinfonici, attività culturali e i concerti del progetto Liguria Musica, patrocinato dalla Regione Liguria, che prevede esibizioni fuori sede nei siti culturali, artistici e spirituali più importanti della Liguria, il programma è ricchissimo di eventi pronti a soddisfare le aspettative degli appassionati.

Si parte venerdì 15 settembre con il concerto Rachmaninov 150, inaugurazione stagionale della GOG Giovine Orchestra Genovese. La stagione sinfonica prende ufficialmente il via il 20 settembre e il 14 ottobre con i concerti diretti dai Maestri Donato Renzetti e Riccardo Minasi.

Si prosegue con i viaggi musicali dentro il Novecento diretti da Donato Renzetti, Claudio Marino Moretti, Marco Angius e Riccardo Minasi; il Premio Paganini in programma il 25 e 27 ottobre; il ciclo Mozart l'Italiano con nomi come Mathieu Romano, Mattia Rondelli, Diego Fasolis, Alexander Lonquich, Federico Maria Sardelli, Ottavio Dantone e Giulio Prandi; il ciclo Mitteleuropa con Riccardo Minasi, Fabio Biondi, Roberto Abbado; il ciclo Virtuosi con Alessandrio Cadario e Riccardo Minasi e tanti altri. Come sempre un ruolo importante sarà ricoperto dai Concerti di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di San Giovanni.

Per quanto riguarda l'opera lirica, si comincia venerdì 13 ottobre con A midsummer night's dream di Benjamin Britten da William Shakespeare, quindi venerdì 17 novembre tocca al Werther di Jules Massenet da Goethe. Si prosegue con Edith, opera ispirata alla cantante francese Edith Piaf, la Madama Butterfly di Puccini, l'Idomeneo di Mozart, Beatrice di Tenda di Bellini, La Bohème di Puccini, Il Corsaro di Verdi, per poi chiudere venerdì 14 giugno con Il Barbiere di Siviglia di Rossini.

La programmazione completa è disponibile su operacarlofelicegenova.it

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.