Silhouttes di Natale: un piccolo e prezioso Presepe al Museo Diocesano

Il Museo Diocesano dà avvio all'attesa di Natale con diverse iniziative. Per l’occasione, sarà esposto il prezioso Presepe in sagome ritagliate e dipinte di epoca settecentesca: allestito in una delle sale del Museo Diocesano, sarà inserito in dialogo con le opere d’arte che già vi si trovano in un percorso natalizio di grande suggestione.

La tradizione dei Presepi a sagome dipinte prese avvio in Europa nel XVIII secolo, con particolare diffusione in ambito bavarese e tirolese. Si trattava di presepi destinati alla devozione popolare e utilizzati per costruire delle vere e proprie scenografie e teatrini: di dimensioni diverse, venivano disposti secondo una scansione prospettica in profondità, in modo da comporre una scena. Potevano quindi essere di dimensioni contenute oppure di altezza pari al metro, in particolare se destinati alla devozione pubblica all'interno delle chiese. Quello esposto al Museo, date le ridotte dimensioni, può essere ricondotto a una devozione intima e raccolta, nella sfera domestica. Non mancano altri momenti o episodi del Natale in altrettante opere del Museo, come la magnificenza dell’Adorazione dei Magi di Giovanni Battista Perolli, l’intimità della vita domestica nella “Sacra Famiglia con San Giuseppe al lavoro” di Gerard David, la tradizione della Santa Casa in cui Maria riceve l’annuncio, illustrata nella “Madonna di Loreto”, solo per citarne alcuni.

Il Presepe sarà allestito e visitabile fino alla fine di gennaio con il biglietto d’ingresso del museo (€ 8,00).

Orario di apertura: lunedì 10,00-13,00 e giovedì, venerdì e sabato 14,30-18,00. Chiuso il martedì, mercoledì e la domenica.

Aperture speciali per gruppi e scuole. Aperture straordinarie: giovedì 8, lunedì 26 e sabato 31 gennaio dalle 14,30 alle 18,00. Chiuso: domenica 25 dicembre e domenica 1° gennaio 2023.