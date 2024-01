Seminario teologico - Introduzione alla storia del Cristianesimo

b.Church, la chiesa evangelica di Busalla, in questo 2024 organizzerà una serie di seminari teologici. I seminari saranno tenuti dal dott. Davide Galliani, teologo e scrittore, e si svolgeranno presso i locali di b.Church in Via Roma 2 a Busalla. I seminari sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire la loro conoscenza del cristianesimo e copriranno un periodo di tre trimestri per un totale di nove lezioni (una lezione al mese).

Il primo trimestre sarà così strutturato:

27.01.2024 - Storia del cristianesimo antico

24.02.2024 - Storia della Riforma

30.03.2024 - Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo

Il secondo e il terzo trimestre affronteranno rispettivamente i seguenti argomenti: "Leggere, capire e interpretare la Bibbia" e "Le sfide teologiche del XXI secolo". Le lezioni di questi trimestri saranno annunciate non appena verranno definite le date.

Ogni lezione potrà essere seguita in presenza (posti limitati a 20 persone) oppure online tramite piattaforma privata e ha un contributo di partecipazione pari a 10 euro.