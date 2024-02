“Lo scoiattolo viola”: va in scena al Teatro Garage il colloquio di lavoro più folle del mondo

Sabato 2 marzo alle 21 e domenica 3 marzo alle 17 la compagnia Paranza Factory porta in scena al Teatro Garage “Lo scoiattolo viola”, una sagace commedia che mette in scena la più folle selezione del personale a cui abbiate mai assistito. Quattro candidati partecipano a un colloquio di gruppo per aggiudicarsi un prestigioso ruolo da manager in un’importante multinazionale. Cosa saranno disposti a fare per ottenere il lavoro dei loro sogni? Tra ridicole prove, risate, colpi di scena e situazioni surreali, assisteremo piano piano al crollo di tutte le loro certezze.

Diretta da Valentina Roncallo, acting coach Martina Lodi e interpretata da: Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco e Roberto Imperato.

Biglietto unico 12,00 € + prevendita: https://www.eventbrite.it/o/paranza-factory-aps-64653064473

Per informazioni: +39 3498406553 e-mail: paranzafactory@gmail.com

Paranza Factory è un’associazione di promozione sociale nata in periodo di cattività, dal desiderio di condividere la passione per il teatro e dalla volontà di tornare a praticarlo. Raduna artisti con un’esperienza quasi ventennale nel campo teatrale, non tanto per la veneranda età dei suoi componenti quanto perché si sono avvicinati a questo mondo da adolescenti e da allora non se ne sono mai allontanati.

Photo credits: Francesca Salamone e Giancarlo Pesce