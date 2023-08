Festa di Sant'Ermete a Sciarborasca con focaccette, mercatini, concerti e spettacolo pirotecnico

Prezzo non disponibile

Cogoleto compie 1000 anni e anche le frazioni si vestono a festa. Dopo il rinvio causa maltempo, venerdì 1° settembre Sciarborasca celebra la Festa patronale di Sant'Ermete. La giornata si aprirà alle 17:30 nelle piazze Sant’Ermete e Don Pastorino (Cogoleto) con la merenda e le tradizionali focaccette classiche e farcite, a seguire Santa Messa, cena sotto le stelle, concerti, animazione per bambini e gran finale con lo spettacolo pirotecnico del Millenario. Saranno presenti anche le tradizionali bancarelle di giocattoli e dolciumi, la pesca di beneficenza e la mostra con le foto storiche della frazione.

Programma

Ore 17:30 tradizionali focaccette, anche farcite

Ore 19 apertura stand gastronomici e area ristoro con tavoli

Ore 20 Santa Messa

Ore 21 baby dance e musica con “I Cugini della Corte”

Ore 22 concerto dei “Megamax” tributo a Max Pezzali e agli 883

Ore 23 spettacolo pirotecnico (condizioni meteo permettendo)

Nei pressi dell’evento, in Via Falcone, è disponibile un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper.