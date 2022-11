“Il Monte dei Bambini” 2022, scalata al Monte Gazzo con Unicef Liguria

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

In occasione della Giornata Universale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, Unicef Liguria organizza venerdì 18 novembre la scalata al Monta Gazzo “Il Monte dei Bambini”, per riaffermare il loro diritto ad essere ascoltati e resi protagonisti.

Programma

9:30 – raduno dei partecipanti in piazza Consigliere presso il Circolo di Santa Maria della Costa dove si potrà visitare la “Mostra sui Diritti dei Bambini”

9:45 – salita alla vetta del Monte Gazzo. Ai bambini verranno proposte attività lungo il percorso e all’arrivo in vetta

11:30 – saluto delle autorità, alza bandiera, consegna degli elaborati prodotti dagli alunni e presentazione delle iniziative da parte delle associazioni di attività di approfondimento legate alla natura e alla cultura nell’ambito della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) del Monte Gazzo

12:30 – inizio del rientro

Si potrà consumare un pasto al sacco presso i locali del Santuario, su prenotazione.

La cittadinanza è invitata, in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà con modalità da definire in base alla situazione metereologica del momento e la salita al Monte Gazzo verrà posticipata in primavera, presumibilmente il 27 maggio.

INFO

www.unicef.it/liguria

comitato.liguria@unicef.it