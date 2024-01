SATURA inaugura il 2024 con sei nuove mostre. Emozioni e colori si mescolano a Palazzo Stella

Sabato 20 gennaio 2024, con apertura dalle ore 17:00, nella splendida cornice di Palazzo Stella, SATURA presenta al pubblico sei nuove esposizioni, riconfermandosi come il più grande spazio espositivo indipendente dedicato all’arte contemporanea in Liguria. “La Galleria” debutta nel 2024 ospitando uno dei più importanti esponenti dell’arte della seconda metà del Novecento, considerato da molti il poeta dell’inquietudine contemporanea, Emilio Scanavino. Conosciuto principalmente per la sua opera pittorica e per il suo segno allo stesso tempo grafico e plastico, organico e astratto, è uno dei più importanti protagonisti della generazione informale.

In contemporanea la mostra personale di Danilo Stefani “Portraits of us”, a cura di Flavia Motolese. L’artista, attraverso i suoi volti, esplora l’identità contemporanea e trova la sua massima realizzazione nella potenza istintiva dell’espressionismo. Tra le opere esposte, un omaggio allo sportivo Gianluca Vialli.

SATURA omaggia la Winter Edition dei Rolli Days con la mostra collettiva “Sacro e Profano” a cura di Andrea Rossetti e Mario Napoli. Un'occasione unica per gli artisti di esplorare e interpretare la contrapposizione tra il divino e il terreno, tra l'essenza spirituale e l'umana banalità che caratterizza la società moderna. Un viaggio unico e provocatorio che ispira da sempre artisti di ogni genere, e che evoca emozioni e sensazioni impareggiabili, soprattutto in una città complessa e controversa come Genova, ricca di bellezza e al tempo stesso di contrasti artistici, sociali e urbani.

Si rinnova l’appuntamento con “A Tutta Foto”, l’osservatorio in permanenza dedicato alla valorizzazione della fotografia, che vede protagonisti sei artisti: Graziano Alghisi, Raffaella Folle, Elena Fornasieri, Elisa Parrino, Elena Raceala e Rosella Tapella. La Wunderkammer di SATURA mette in dialogo l’arte classica con l’espressione informale contemporanea: dai paesaggi dei dipinti di Cesare Bentivoglio, ai motivi floreali dei vasi Art Nouveau fino ad arrivare alla pulsante pittura di Paola Pastura.

Infine spazio al progetto LA CASA DEGLI ARTISTI LIGURI, che si propone d'individuare e valorizzare gli artisti che hanno scritto la storia dell'arte regionale contemporanea, rivestendo, talvolta, una valenza di interesse nazionale. In questa occasione l’esposizione è dedicata a Giovanni Fasce, artista genovese noto per la sua interpretazione del paesaggio ligure.

Le mostre resteranno aperte fino al 31 gennaio 2024 con ingresso libero.

da martedì a venerdì 9:30-13:00 / 15:00-19:00, sabato 15:00-19:00