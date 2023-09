Torna il Santa Cross Triathlon a Santa Margherita Ligure

Dopo la più che positiva esperienza dello scorso anno, torna domenica prossima il Santa Cross Triathlon, l’appuntamento di Santa Margherita Ligure che torna però alle origini. La multidisciplina che unisce nuoto, Mtb e trail si ripropone anche nella sua versione duathlon della Sea2Sky, che era andata in scena fino al 2021, unendo nuoto e trail. In questo modo non solo si dà una doppia chance di partecipazione, ma visto il successo che entrambi i format hanno ottenuto, Santa Margherita Ligure diventa così una capitale dello sport multidisciplinare italiano.

“I concorrenti verranno accolti da un paesaggio talmente unico e straordinario da rimanere estasiati” ha affermato nella conferenza stampa di presentazione l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, presente insieme all’Assessore allo Sport del Comune di Santa Margherita Ligure Patrizia Marchesini. Presente alla conferenza stampa di presentazione, nella scenografica terrazza del Castello di Santa Margherita Ligure, anche l’Assessore regionale al Turismo Augusto Sartori che afferma: “Un bellissimo evento che gli organizzatori, a cui faccio i miei più vivi complimenti, hanno giustamente deciso di ripetere dopo il successo della scorsa edizione. Sono sicuro che sono stati certamente invogliati anche dai commenti degli atleti colpiti dalla bellezza dei luoghi in cui si svolgono le gare”.

Domenica i concorrenti prenderanno il via dal Porto, alle ore 11 per affrontare in rapida sequenza 1 km di nuoto, 17 km di Mtb con un dislivello di 950 metri e 6 km di corsa offroad per 350 metri di dislivello. Una prova impegnativa ma che gli appassionati di triathlon cross ritengono già un “must” nel loro calendario. La Sea2Sky si svolgerà in contemporanea, comprendendo solo le distanze di nuoto e corsa. Nel triathlon si potrà correre sia individualmente, sia attraverso la staffetta con un frazionista per ogni disciplina.

Già in tantissimi hanno proceduto alle iscrizioni tanto che si prospetta un aumento delle presenze rispetto allo scorso anno, ma si potrà ancora aderire da qui a domenica. Il costo è di 59 euro per la prova agonistica e 39 per la non competitiva (sia per il triathlon che per la Sea2Sky), 99 per la staffetta. Il ritiro di numeri e pacchi gara potrà essere effettuato già al sabato dalle 12 alle 18 presso la tendostruttura alla Banchina Sant’Erasmo, di fronte alle pescherie, oppure domenica dalle 8 fino alle 10:30. Premiazioni alle 14:30.

L’organizzazione è a cura della Sporteventi SSDRL con il patrocinio e il supporto del Comune di Santa Margherita Ligure e il patrocinio della Regione Liguria oltre che il sostegno di sponsor come Zoggs e PiùMe.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, www.reapalusrace.it/cross-triathlon