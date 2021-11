Orientamenti 2021: il salone torna sia in presenza al Porto Antico sia online

Orario non disponibile

Torna Orientamenti, il salone nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro: l'appuntamento per il 2021 è dal 16 al 18 novembre.

Il Salone Orientamenti quest’anno si terrà sia in presenza, con tantissimi stand e convegni sia in modalità virtuale per alcuni incontri.

Orientamenti al Porto Antico sarà la sezione tutta da visitare ai Magazzini del Cotone, mentre Orientamenti Online è la piattaforma che consentirà di accedere a tutti i contenuti della manifestazione – spazi espositivi virtuali, convegni e webinar – senza limiti di spazio e di tempo.

L'edizione 2021 nel segno di "React"

Il tema scelto per l’edizione 2021 è "React": un invito ai giovani ad essere protagonisti di questo momento storico, il filo conduttore che orienterà il palinsesto degli incontri e dei convegni in presenza e dei webinar destinati alla fruizione online (previa registrazione).

Quattro aree tematiche

L’esposizione sarà articolata intorno a quattro aree tematiche – Conosci te stesso, Conosci il lavoro, Conosci la società, Conosci la formazione – con l’obiettivo di accompagnare e guidare i giovani nel proprio percorso di crescita personale e professionale, dotandoli di tutti gli strumenti e le competenze per costruire in modo più consapevole il proprio futuro e realizzare così le proprie ambizioni.

Per visitare il salone in presenza è necessario registrarsi sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it, prenotare in anticipo il giorno e la fascia oraria di visita (o il convegno di vostro interesse) ed essere muniti di Green Pass, da esibire all’ingresso.

In occasione del tradizionale appuntamento con la Notte dei Talenti, mercoledì 17 novembre verranno premiati l’ingegno e la creatività dei giovani – liguri e non – in diversi ambiti quali, ad esempio la letteratura, l’arte, la poesia, lo sport, l’innovazione.

Fra le novità di quest’anno, il prolungamento dell’orario dalle 9 alle 21 (oltre all’apertura fino alle 23 in occasione della Notte dei Talenti) dettato, oltre che dal desiderio di agevolare la partecipazione delle famiglie, dalle regole per il contenimento del Covid-19, che fissano a 5.000 persone la capienza giornaliera del Salone (circa 700 persone ogni due ore) e al 50% quella delle sale sedi degli eventi e degli incontri.

Le mattine sono riservate alle visite degli studenti delle elementari, degli universitari o dell’ultimo anno delle superiori, con eventi solo da remoto per i ragazzi delle scuole medie. Alla partecipazione in presenza di questi ultimi è invece riservato il pomeriggio, per permettere l’accesso anche ai loro genitori e insegnanti.

Un ambulatorio mobile, allestito dall’Asl3 nell’area dei Magazzini del Cotone, offrirà a chi desidera visitare il Salone ma non ha ancora il Green pass, obbligatorio per gli eventi al chiuso, l’opportunità di vaccinarsi; i vaccinati presso l’ambulatorio mobile saranno poi sottoposti gratuitamente a un tampone rapido e potranno così ottenere il Green pass.

