Arriva il Salone Nautico Internazionale 2023: Genova capitale del mare con oltre mille espositori

Si avvicina la 63^ edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica che per gli appassionati del mare. Da giovedì 21 a martedì 26 settembre il capoluogo ligure diventa punto di riferimento e piattaforma globale di confronto per tutto il settore. Anche quest’anno il Salone si terrà nella zona dell’ex Fiera del Mare, all’interno del nuovo Waterfront di Levante che, con l’apertura dei canali navigabili e la realizzazione dell’isola che farà da cornice al Padiglione Blu, sta prendendo sempre più forma. L’intervento di trasformazione, disegnato dall’architetto Renzo Piano, prosegue a pieno ritmo e si concluderà nel 2024.

Il Salone Nautico è un evento unico per le sue caratteristiche, che consentono di mettere in mostra in un solo contesto espositivo, in mare, a terra e al coperto, le ultime novità della produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi. La manifestazione è inoltre caratterizzata ogni anno da appuntamenti speciali, eventi sportivi, convegni, seminari tecnici e tutte le novità della nautica internazionale, che coinvolgono operatori del settore e appassionati. Tantissime le novità che verranno proposte ai visitatori.

Il 63° Salone Nautico Internazionale prenderà ufficialmente il via giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale “Industria nautica. La storia del futuro” che avrà un parterre istituzionale d'eccezione. Il programma completo degli eventi del Salone Nautico 2023 è disponibile sul sito, presso gli infopoint e sulla pagina Facebook del Salone Nautico Internazionale di Genova.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, l'evento si sviluppa su una superficie di oltre 200.000 mq tra terra e acqua, con l’85% delle aree completamente all’aperto. Questi i numeri: 1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità - da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all'apertura dei nuovi canali; 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022). L’offerta si articola in cinque Saloni: Tech Trade dedicato alla componentistica e agli accessori, un Salone della vela (Sailing World), un Salone del mondo del fuoribordo (Boating Discovery), un Salone Yacht e Superyacht, e un Salone Living the Sea, ognuno con rinnovati servizi dedicati per garantire un servizio sempre più vicino alle specifiche esigenze.

Tra le numerose eccellenze dell'evento, spicca la quarta edizione del Design Innovation Award, ovvero il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l’obiettivo di sostenere l’eccellenza della nautica e di valorizzare l’innovazione promuovendo l’immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti. Il Premio si articola in dieci categorie. I progetti vincitori sono selezionati da una Giuria indipendente composta da esperti nazionali e internazionali, provenienti da diversi settori.

Biglietti

Il biglietto si può acquistare esclusivamente online al link: https://shop.ilsalonenautico.com

Ingresso intero: 23 euro + 1 di prevendita. L'ingresso è gratuito per i bambini di età compresa da 0 a 12 anni, accompagnati da almeno un adulto. Per l'accompagnatore di una persona disabile è prevista la possibilità di accedere gratuitamente attraverso un apposito titolo ritirato al 'desk'. L'acquisto del parcheggio, situato in piazzale Kennedy ed adiacente all'area di manifestazione, è previsto solamente a seguito della selezione del biglietto di ingresso.

foto: fb@SaloneNauticoGenova