Salmo torna sul palco del Goa-Boa Festival con Brucherò nei Pascoli e Materazi Future Club

Sul palco del Goa-Boa Festival 2023 arriva un peso massimo del rap italiano: mercoledì 5 luglio grande ritorno per Salmo, ormai un vero veterano del festival genovese. Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, torna dunque a Genova ed è pronto al bagno di folla. Pioniere della musica rap, ha saputo prendersi la scena italiana e ne ha cambiato i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come qui in Italia ancora non si era mai visto. Palazzetti, stadi, grandi arene: non c'è spazio per la musica che Salmo non abbia conquistato e imballato all'inverosimile, dimostrandosi sul palco il numero uno assoluto.

Lo show però non finisce qui: con lui, sul palco del Goa-Boa Festival, la stessa sera ci saranno anche Brucherò nei Pascoli, Materazi Future Club e Big Mama.

Salmo

Dopo gli esordi nei primi anni 2000, la notorietà arriva nel 2011 con il primo album The Island Chainsaw Massacre. Dell'anno seguente è il secondo album Death USB, mentre nel 2013 è la volta di Midnite. Tra riconoscimenti, numerose collaborazioni e progetti di ampio respiro, anche nel campo cinematografico e televisivo, il successo prosegue con Hellvisback (2016) e Playlist (2018). L'ultimo album in studio è Flop, del 2021: ospita nomi come Noyz Narcos, Marracash, Gué Pequeno e Shari. Nell'ultimo Festival di Sanremo, Salmo ha presenziato in qualità di ospite durante la prima e l'ultima serata.

Biglietti disponibili su Dice e Ticketone.