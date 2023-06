Sagra delle Trofie a Sori con il concerto dei Chicago Groovers

Prezzo non disponibile

Edizione numero 36 per l'amatissima Sagra delle Trofie di Sori, che celebra uno dei prodotti tipici liguri più iconici. Stand gastronomico aperto dalle ore 19, quindi alle 21:30 concerto gratuito in spiaggia con The Chicago Groovers (tributo ai Blues Brothers).

Evento a cura della Pro Loco Sori con la collaborazione del pastificio Novella.