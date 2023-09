Sagra dello Stoccafisso a Struppa con spettacolo comico dei Soggetti Smarriti

Torna a Struppa la Sagra dello Stoccafisso a cura dell'Associazione GAU. L'edizione numero 35 avrà luogo sabato 9 settembre in piazza Suppini a partire dalle 19:30 e proporrà un menù fisso per adulti a 25 euro (pasta al sugo di stoccafisso, stoccafisso accomodato, dolce, 1/2 acqua e 1/4 vino) e per bambini a 15 euro (pasta al pesto, arrosto con patate, 1/2 acqua e lattina di coca cola). Intrattenimento comico con lo show dei Soggetti Smarriti, ed esibizione di arti marziali a cura del Hwa Rang Do Club Genova.

Prenotazione obbligatoria chiamando lo 010 802344 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, tramite il modulo Google a questo link https://forms.gle/tzj1UFg65okgS6e96 oppure scrivendo su Whatsapp al 348 5210988. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le attività di pubblica assistenza e protezione civile.