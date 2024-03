Sagra della Mostardella a Vicomorasso con stand gastronomici, musica e giochi per i bambini

Con l'arrivo della primavera ecco tornare le tante attese sagre nell'entroterra genovese: un trionfo di sapori e profumi tra natura e prelibatezze del territorio. Domenica 7 aprile a Vicomorasso (frazione di Sant'Olcese) torna la Sagra della Mostardella, organizzata dalla Croce Rossa - Comitato di Sant'Olcese con la collaborazione delle associazioni del territorio e giunta alla 24^ edizione.

La mostardella è un tipico salume dell'entroterra ligure: si tratta di un insaccato di carne suina e bovina cruda, nato originariamente per utilizzare tutti i ritagli di carne scartati durante la lavorazione dei salumi. È dunque un piatto “povero”, nato per non buttare via proprio nulla dalla preparazione dei salumi più conosciuti.

Programma

Ore 12 - Apertura Stand Gastronomici

Ore 14 - Musica dal vivo con Orchestra Michael

Ore 14:30 - Giochi per bambini

Per tutta la durata dell’evento vendita di prodotti tipici santolcesini.

In caso di pioggia, l'evento sarà posticipato a domenica 14 aprile.