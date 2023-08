Sagra del Fuoco a Recco e festa patronale con stand gastronomici e fuochi d'artificio

Indirizzo non disponibile

Ritorna come ogni anni la festa in onore di Nostra Signora del Suffragio, patrona e protettrice di Recco, con una serie di eventi che culmineranno venerdì 8 settembre con gli imponenti spettacoli pirotecnici che ormai da tanti anni hanno assunto il nome di Sagra del Fuoco. Sarà anche la festa dei quartieri, padroni della città per una settimana, che organizzeranno fuochi e stand gastronomici.

Molti saranno gli attori coinvolti nei festeggiamenti, partendo proprio dal Santuario e dalla Confraternita, custodi dei momenti religiosi più sentiti: la Messa dell'alba, il Pontificale delle 11 e la Processione solenne per le vie cittadine dove sarà possibile ammirare i Cristezanti nel loro tributo di fede alla passione di Cristo. Negli ultimi anni è stata recuperata anche la tradizione di portare a spalla l'Arca argentea della Madonna, con l'aiuto degli sportivi delle associazioni reccheline.

Programma

Sabato 26 agosto

Ore 19 - Accoglienza dell'Arca sul sagrato, saluto dei Quartieri, momento di preghiera e ingresso della Madonna nel Santuario.

Alzabandiera dei bambini sul ponte N. S. del Suffragio

Lunedì 4 settembre

Ore 21 - Accensione delle luminarie sul sagrato di N. S. del Suffragio

Martedì 5 settembre

Ore 19.30 - Apertura stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicali

Mercoledì 6 settembre

Ore 19.30 - Apertura stand gastronomici con menu a tema e spettacoli musicali

Ore 21 - Concerto della Filarmonica Gioacchino Rossini di Recco diretta dal Prof. Alessandro Balboni sul sagrato del Santuario di N. S. del Suffragio

Giovedì 7 settembre

Ore 9.30 - Alzabandiera del Comitato e dei 7 Quartieri

Ore 10 - Omaggio floreale alla Madonna e benedizione dei bambini sul sagrato

Ore 12 e ore 19.30 - Apertura stand gastronomici

Ore 21 - Canto dei primi Vespri presieduti da don Marco Fazio.

Benedizione Eucaristica

Ore 23 - Spettacolo pirotecnico dal molo di levante del Quartiere Bastia curato da Piromagia di Gaetano Russo - Pannarano (BN)

Seguirà: Spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Ponte curato da Carmine Lieto - Visciano (NA)

Seguirà: Spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Collodari curato da Boccia & Nappi - Palma Campania (NA)

Venerdì 8 settembre

Ore 3.30 - Saluto alla Vergine con la tradizionale sparata di "mascoli" da parte dei Quartieri

Ore 4.30 - S. Messa dell'alba

Ore 11 - Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Guido Marini Vescovo di Tortona

Offerta dei ceri dei Quartieri e della Città di Recco alla Vergine

Ore 12 e ore 19.30 - Apertura stand gastronomici

Ore 12.30 - Sparata di "mascoli" del quartiere Verzemma nel greto del torrente antistante il Santuario

Ore 13 - Spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Verzemma curato da Senatore Fireworks - Cava de' Tirreni (SA)

Ore 20 - Canto dei secondi Vespri presieduti da Mons. Pietro Pigollo Vicario Episcopale Diocesano e Solenne Processione per le vie cittadine con l'Arca di N. S. del Suffragio, accompagnata dalle Confraternite con i loro Crocifissi, dalla Filarmonica Gioacchino Rossini e salutata al suo passaggio dalle sparate di "mascoli" dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia e Ponte

Ore 23 - Spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere San Martino curato da Gerardo Scudo - Ercolano (NA)

Seguirà: Spettacolo pirotecnico dal molo di ponente del Quartiere Spiaggia curato da Luigi Di Matteo - Sant’Antimo (NA)

Seguirà: Spettacolo pirotecnico dal molo di levante del Quartiere Liceto curato da Giuseppe Catapano - Ottaviano (NA)

Ore 24 - Sparata di "mascoli" del quartiere San Martino nel greto del torrente antistante il Santuario

Sabato 9 settembre

Ore 18.30 - Ammaina bandiera del Comitato e dei 7 Quartieri

Ore 19 - S. Messa di ringraziamento alla Madonna da parte dei Quartieri