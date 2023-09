Sagra del Fungo a Masone: due fine settimana con funghi in quantità e musica dal vivo

Prezzo non disponibile

Due fine settimana intensi per la Sagra del Fungo di Masone, giunta alla 25^ edizione. Un appuntamento tradizionale per l'autunno in Valle Stura. Appuntamento da venerdì 15 a domenica 17 settembre, quindi il weekend successivo da venerdì 22 a domenica 24 settembre, con ristorante al coperto che aprirà alle 19:30.

Il menù prevede lasagne al forno con sugo di funghi bianco; polenta, tagliatelle e ravioli con sugo di funghi rosso; funghi, patate e carne; lonza con crema di funghi; salsiccia e patate; dolce e vini della casa. Tutte le sere sarà inoltre possibile gustare i funghi impanati e fritti. Musica dal vivo durante tutte le sei serate.

Per informazioni 346 5811206