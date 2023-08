Festa di Ferragosto e Grande Sagra dei Ravioli della Croce Azzurra di Bavari

Dall'11 al 15 agosto 2023 arriva la 45esima edizione della Festa di Ferragosto organizzata dalla Croce Azzurra di Bavari con la Grande Sagra dei Ravioli.

Appuntamento in via alla Chiesa S. Giorgio di Bavari: tra le specialità svettano i ravioli ma ci sarà spazio per molti altri piatti tipici della tradizione, e poi ogni sera dopo cena musica dal vivo con orchestre.

Il ricavato servirà per acquistare una nuova ambulanza.