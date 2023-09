Sagra del cinghiale di Borzoli

Serata in compagnia a base di cinghiale! Sabato 23 Settembre presso i locali della società operaia cattolica S. Stefano di Borzoli (Via Saracco 4, di fronte alla stazione di Borzoli) si terrà l’attesissima sagra del cinghiale! Menù ricco di pietanze al cinghiale e possibilità di alternativa con sugo di funghi. Segue la cena una serata a base di karaoke e musica con i ragazzi di Borzoli! L’evento non necessita di prenotazione.

Per qualsiasi info rivolgersi al numero 0106521240 (dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19) o alla pagina facebook.