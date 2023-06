Sagra della Ciliegia e delle Focaccette a Capreno con serata danzante

Prezzo non disponibile

Edizione numero 62 per la tradizionale Sagra della ciliegia e delle focaccette di Capreno (Sori). Sabato 10 giugno a partire dalle ore 16 foccaccette e ciliegie, quindi dalle 19:30 apertura degli stand gastronomici con specialità di carne e pesce. Dalle 21 ballo con l'orchestra Ornella's Group.

Manifestazione al coperto in tensostruttura che sisvolgerà anche in caso di pioggia. Per info contattare la Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno-Sori al 391 7704642.