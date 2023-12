“Little boy” al Teatro della Tosse: Roberto Mercadini racconta la storia della bomba atomica

Narratore, autore, attore, scrittore, poeta e divulgatore, Roberto Mercadini si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali. Sul palco della Tosse torna il 15 dicembre con “Little boy”, alla lettera “ragazzino”, il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945: un nomignolo affettuoso dato, con un sarcasmo atroce, all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi: 160.000 vittime.

Questa storia è tutta così, dall’inizio alla fine, dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. Così piena di estremi che si toccano; piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna.

Ed è piena anche di “little boys”, di “ragazzini”: Niels Bohr che, ancora studente, sbalordisce il suo insegnante di fisica con una risposta apparentemente sconclusionata; Werner Heisenberg che a soli 21 anni sarà già collaboratore di Bohr e che vincerà il premio Nobel a 31; Enrico Fermi che a 14 anni darà già segno di una intelligenza quasi inquietante divorando un un testo di fisica del 1800, scritto in latino e lungo 900 pagine.

“Sui miei spettacoli c’è pochissimo da dire – racconta Mercadini –. Frequento una forma di teatro essenziale fino alla scarnificazione; un teatro che non ha nulla di moderno perché è primordiale, atavico. Parlo. Non ci sono costumi, scenografie, oggetti di scena, musiche, cambi luce. Ci sono il mio corpo, il mio volto in cima al mio corpo, la mia voce che esce da esso. È teatro di narrazione? Lezione? Orazione? Conferenza? Stand-up? Forse tutte queste cose insieme. Più probabilmente nessuna di esse. Fa eccezione “Little Boy – Storia incredibile e vera della bomba atomica”, perché in quel caso ho l’onore di dividere il palco con un musicista di cui ho una stima immensa, Dario Giovannini, che esegue dal vivo le sue composizioni”.

BIO

Roberto Mercadini (Cesena, 1978), narratore, autore – attore, scrittore, poeta e divulgatore, si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità. Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito da Rizzoli, suo primo romanzo giunto alla quinta ristampa. Nel 2019 il Teatro Stabile d’Abruzzo produce lo spettacolo teatrale ‘Vita di Leonardo’, regia di Alessandro Maggi. Nel 2020 esce, ancora per Rizzoli, ‘Bomba atomica’. Attivo in rete, ha un canale YouTube seguito da oltre 160.000 followers. A maggio del 2022 è uscito il nuovo romanzo L'ingegno e le tenebre, intorno alla “sfida” tra Leonardo e Michelangelo.

Fra i suoi monologhi: Little boy, Storia incredibile e vera della bomba atomica; Fuoco nero su fuoco bianco – un viaggio nella Bibbia Ebraica, con traduzione dall’ebraico antico dell’autore; Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una cittadinanza planetaria, una produzione di Banca Popolare Etica; Felicità for dummies – felicità per negati; La più strana delle meraviglie – monologo da e su Shakespeare Dante. Più nobile è il volgare.

Libri: L'ingegno e le tenebre | Rizzoli, 2022 Bomba Atomica | Rizzoli, 2020; Storia perfetta dell’errore | Rizzoli, 2018; Io non scrivo mai niente. Monologhi cosmici | Sagoma, 2016; sull’origine della luce è buio pesto | Miraggi Edizioni, 2016 Madrigali per surfisti estatici | Il Ponte Vecchio, 2011 – rist. 2019.

Nel 2023 e’ stato ospite fisso del programma di Rai 3 Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari.

Biglietti

