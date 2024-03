Riviera International Film Festival, grande cinema e premi Oscar in arrivo a Sestri Levante

Sestri Levante è pronta a riabbracciare il Riviera International Film Festival, la rassegna organizzata dall’Associazione Riviera Cinema dedicata al cinema indipendente e all’ambiente che quest’anno celebrerà la sua ottava edizione, dal 7 al 12 maggio prossimi. Evento ormai consolidato nel panorama italiano e internazionale, il Riff conferma anche per il 2024 la propria vocazione per i giovani, ai quali è dedicato il concorso principale rivolto ai migliori registi under 35 in arrivo da tutto il mondo, e la grande attenzione per i temi ambientali trattati nel contest riservato ai documentari.

«Come ogni anno il Riff è pronto ad ospitare film e filmakers da tutto il mondo e, tra le novità del 2024, ci sarà anche una nuova sezione internazionale dedicata ai cortometraggi – annuncia Stefano Gallini Durante, presidente e fondatore del Riviera International Film Festival –. Il Festival si è ormai affermato sul territorio come punto di riferimento del cinema indipendente e come evento culturale non solo per il cinema, ma rappresenta un luogo di confronto per serie, documentari sull’ambiente, masterclass e incontri con il pubblico su argomenti di carattere sociale e geopolitico. Al Riff si parla di cose di cui gli altri festival a volte non parlano, e la nostra natura sarà sempre quella di ispirare, di accogliere le voci dei giovani e di chi ha bisogno di spazio per le proprie idee. La cultura è ciò che rende un paese civile e si deve sempre alzare l’asticella, soprattutto nel mondo difficile in cui viviamo oggi».

«Annunciare le date di una nuova edizione del Riff è ogni anno una grande emozione, perché significa dare seguito ad una splendida avventura nata nel 2017 e oggi amata ed apprezzata da tutti, un punto di riferimento e networking per gli appassionati di cinema di tutto il mondo», aggiunge Vito D’Onghia, direttore esecutivo e a sua volta fondatore del Riff.

Grandi nomi nella giuria ufficiale chiamata a valutare i lungometraggi internazionali di registi under 35 e il concorso dedicato ai documentari a tema ambientale: presidente della giuria Film sarà Andrew Dominik, regista, tra gli altri, di L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford e del controverso Blonde sulla vita di Marilyn Monroe. Insieme a lui due Premi Oscar: il montatore Pietro Scalia, vincitore in carriera di due statuette e altrettante nomination, tra i suoi film più recenti Ferrari di Michael Mann; e la regista Eva Orner, vincitrice dell’Academy Awards per il suo documentario Taxi to the Dark Side, che presiederà la giuria Documentari. Per la prima volta in Riviera anche l'importante produttore Clayton Townsend che, oltre ad aver prodotto alcuni tra i più grandi successi di Oliver Stone, come Ogni maledetta domenica, Assassini nati, JFK - Un caso ancora aperto e Nato il 4 luglio, ha riscosso grande successo con commedie americane come 40 anni vergine, Molto incinta e Tre scapoli e un bebè. Tra i giurati anche la fotografa Veronica Gaido, la regista norvegese Erika Calmayer vincitrice della scorsa edizione del RIFF 2023 e Jan Pachner, segretario generale della One Ocean Foundation, importante fondazione per la protezione del Mediterraneo.

Tra i nomi più attesi, quello di Susan Sarandon: l’attrice pluricandidata agli Academy Awards, e vincitrice di un Oscar per il suo ruolo da protagonista in Dead Man Walking, è una delle interpreti più amate da pubblico e critica in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia, dove ha ricevuto due volte il David di Donatello come miglior attrice straniera. Protagonista di una carriera stellare, le sue interpretazioni indimenticabili in pellicole come Thelma & Louise, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, U.S.A., Le streghe di Eastwick, L’olio di Lorenzo, Il cliente, Piccole Donne, Nemiche amiche, sono diventate pilastri fondamentali nella storia del cinema. Susan Sarandon sarà membro della Giuria ufficiale del Festival, per i lungometraggi diretti da registi under 35, e protagonista di una masterclass in cui si racconterà al pubblico. Con l’attrice americana, salgono a tre i vincitori di premi Oscar presenti al Riff 2024.

Il Riviera International Film Festival ha inoltre svelato il claim dell’ottava edizione, “Unlimited Adventures”, e la nuova locandina d’autore. Realizzata dall’artista statunitense Joe Dreher, in arte JOEKINGATL, l’immagine rappresenta un uomo che sembra sorreggere la luna come in un abbraccio, stagliandosi su uno sfondo blu come il cielo ed il mare su cui è ben riconoscibile uno scorcio della Baia del Silenzio.

«Il poster – spiega Dreher – è ispirato alla mia visita a Sestri della scorsa estate. Se ci penso adesso è come un sogno e quasi mi chiedo se fosse reale. Gli edifici con le facciate trompe l'oeil sull'acqua cristallina, la luna piena e il sole al tramonto apparivano perfetti come in un film. Ciò che sapevo essere reale erano invece le persone, il cibo e tutto ciò che ho potuto sperimentare con i miei sensi. Queste sono le sensazioni che conservo nei miei ricordi e che idealmente mi riportano lì. Ho disegnato Sestri come un palcoscenico con un'architettura evanescente come fumo, qualcosa di ancora visibile soltanto nella mia mente. Per completare la scena di quest’epica avventura, ho disegnato una figura che sembra sul punto di raggiungere la luna mentre si prepara per un viaggio, oppure trattenerla tra le proprie braccia come un oggetto di scena».

Artista, architetto, fotografo e poeta, Joe Dreher si è laureato al Savannah College of Art & Design con un master in architettura e ha ricevuto l’Outstanding Achievement in Architecture Award, l’AIA Design Award e il Commitment to Sustainability Award. È inoltre membro dell’Hambidge Center for the Creative Arts e del programma di residenza 701 CCA. Nella sua carriera, Dreher ha eseguito commissioni per molti enti pubblici e privati.

«La nostra regione è orgogliosa di ospitare, ancora una volta, un appuntamento di grande prestigio come il Riviera International Film Festival – commenta il presidente e assessore alla cultura della Regione Liguria Giovanni Toti –. Un evento culturale ma anche glamour, capace non solo di portare il nome di Sestri Levante e della Liguria nel mondo, ma anche di far convergere nella nostra magnifica Riviera attori, registi, personalità affermate ed emergenti del mondo culturale e dello spettacolo. È grazie anche ad appuntamenti come questo che la nostra regione è sempre più attrattiva 12 mesi l’anno e il turismo sta facendo registrare numeri sempre più significativi. Il titolo e la splendida locandina scelti per questa ottava edizione dimostrano ancora una volta come questa manifestazione, ormai consolidata, continui ad essere ambiziosa e voglia puntare sempre più alto».

Il Riviera International Film Festival è sostenuto da Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi srl, Associazione Albergatori Sestri Levante, Consorzio Sestri Levante In e Regione Liguria.