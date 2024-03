Rea Palus Race: a Rapallo torna l'emozionante corsa a ostacoli

La nona edizione della “Rea Palus Race – La Corsa con Ostacoli” in programma a Rapallo sabato 6 aprile si avvicina. Le iscrizioni sono ancora aperte: tra le tante squadre confermate, per citarne alcune, ci sono il Team Panathlon, Gli Sportisti di Genova – che porteranno in gara un ostacolo completamente nuovo a loro nome – e gli OCR Warriors, uno dei gruppi tra i più numerosi. La competizione si preannuncia ancora più intensa e frizzante.

Quest’anno la Rea Palus Race introduce altri nuovi ostacoli, tra cui il temibile “monoruota”, che metteranno alla prova la resistenza e la determinazione degli atleti. Inoltre, la Rea Palus Kids, dedicata ai giovani partecipanti, si terrà sempre di sabato alle 15, offrendo loro un’esperienza indimenticabile per i giovani Obstacle Racers.

Attenzione: le iscrizioni chiuderanno anticipatamente rispetto agli anni precedenti. Quest’anno, il 30 marzo alle 23:59, sarà l’ultima possibilità per registrarsi alla gara.

Altra importante notizia per gli appassionati – soprattutto per i residenti in centro-sud Italia – è l’apertura lunedì 18 marzo alle ore 13:00, delle iscrizioni per la seconda tappa dell’anno della Rea Palus Race – La Corsa con Ostacoli, che si terrà a L’Aquila l’8 giugno 2024.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare Sporteventi SSDRL al tel. 388 6481962 o visitare il sito web ufficiale: www.reapalusrace.it