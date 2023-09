“Raku e Oribe dal Giappone. Ceramiche per la Cerimonia del Tè” al Museo Chiossone di Genova

Dopo la chiusura, domenica scorsa, della mostra “La Grande Onda. L'importanza dell'acqua nella cultura giapponese”, che ha sancito la riapertura del museo e ha totalizzato oltre 8.500 visitatori nel giro di tre mesi, il Museo Chiossone rilancia con una mostra evento, che resterà allestita dal 28 settembre al 4 ottobre.

“Raku e Oribe dal Giappone. Ceramiche per la Cerimonia del Tè” è una straordinaria esposizione di ceramiche giapponesi create appositamente per la Cerimonia del Tè, Cha no yu, un rituale formale e codificato che affonda le radici alla fine del XVI secolo ad opera del maestro del Tè Sen no Rikyu e del suo illustre discepolo Furuta Oribe, signore della guerra e a sua volta maestro del Tè. L'influenza di Furuta Oribe si estese a tutti i campi della pratica cerimoniale dalla preparazione, all’allestimento, all’arredamento e soprattutto allo stile delle ceramiche.

In questa mostra tazze Raku di produzione contemporanea saranno esposte in dialogo con tazze di tipologia Oribe della collezione del Museo Furuta Oribe di Kyoto, così da ripercorrere la via del Tè attraverso i secoli sino al Giappone contemporaneo. La rassegna è stata realizzata in collaborazione con il Museo Furuta Oribe di Kyoto a cura di Aurora Canepari e di Miki Shimokawa.