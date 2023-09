Arriva a Palazzo Ducale “Il raduno delle scimmie”, la prima mostra personale di Tiler

Domenica 24 settembre arriva a Palazzo Ducale (presso la Sala Dogana) “Il raduno delle scimmie”, la prima mostra personale di Tiler.

La mostra si svolgerà in un’unica giornata. Al centro dell’attenzione sarà il pubblico e non l’opera. Saranno presentati momenti di gioco collettivo in grado di coinvolgere i partecipanti. Ci saranno opere d’arte firmate e create appositamente per l’occasione come regali per i primi che si metteranno in coda, in modo da premiare la partecipazione e la fedeltà del pubblico. Inoltre, nel corso dell’esposizione verrà creato un apposito sistema ludico che permetterà la vincita di un’opera su mosaico di grande valore.

“Passati i primi anni della carriera cercando il giusto modo di esprimere la sua arte, Tiler trova il punto di svolta utilizzando le piastrelle in ceramica come supporto per le sue creazioni. Ma è con il lavoro sui muri della sua città, Genova, che arriva a farsi conoscere da quello che è oggi il suo pubblico. Molto apprezzato dai collezionisti per l'unicità dei suoi quadri a mosaico che formano, una volta incorniciati, delle finestre su mondi onirici spesso abitati da soggetti che lasciano spazio alla nascita di riflessioni su concetti di forte attualità”. (www.tilerart.com)