Racconti di restauro in città con le restauratrici Aurelia Costa e Roberta Moggia

Aurelia Costa e Roberta Moggia racconteranno il restauro di due opere settecentesche, “Le stigmate di San Francesco” di Anton Maria Maragliano (1708, Chiesa della SS. Concezione e Padre Santo), gruppo scultoreo che costituiva il fulcro del gruppo processionale dell'Oratorio di San Francesco in Piccapietra, spostato, in seguito alla soppressione nel 1811 dell'Oratorio, nell'attuale collocazione tra il quarto ed il quinto decennio dell'Ottocento, e “Sant'Ambrogio in Adorazione della SS Trinità” di Agostino Storace (1760-1765, Oratorio di S. Giacomo a Fegino), un modello scultoreo polimaterico che costituisce importante testimonianza del momento progettuale e di accordo tra l'artista e la committenza, la comunità di Fegino, che da allora lo custodisce.

Non è assolutamente scontato che tali manufatti giungano ai tempi nostri, sia per la fragilità dei materiali (cera pigmentata, tessuto, legno, chiodi metallici, resine), sia per la tardiva acquisizione di dignità di opera d'arte.

Aurelia Costa e Roberta Moggia sono restauratrici libere professioniste socie fondatrici di RESTAURA - Associazione Restauratori Centro Storico di Genova - che si prefigge, tra i vari scopi, di promuovere la professione nell'ambito degli eventi del centro storico (le ultime tre edizioni dei Rolli days) e del territorio (alternanza scuola lavoro per gli studenti delle scuole secondarie superiori).

Aurelia Costa è restauratrice accreditata presso il Ministero dei Beni Culturali nei settori: dipinti su tela e tavola, manufatti lignei, arte moderna e contemporanea, polimeri plastici. Laureata in lettere con indirizzo artistico, è membro dell'IGIIC e dell'INCCA ITALIA. Dal 2016 al 2022 è stata membro del Consiglio Scientifico dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. Supporta mostre/esposizioni con la stesura di condition report . Ha partecipato come relatrice a diversi convegni ed è stata Relatrice/Correlatrice esterna di tesi di laurea dell'Università di Genova.

Roberta Moggia, restauratore qualificato ex-DGER 183/2018 è professionista abilitato ad eseguire interventi su beni culturali tutelati, attività che svolge dal 1996, tra Liguria e Piemonte. Lavora per Istituti museali, ecclesiastici e collezioni private su opere d’arte nel settore tele, tavole e sculture lignee. E’ stata impresa partner del progetto Biennale del MIUR/Regione Liguria sulle” Tecniche innovative per la diagnostica ed il restauro di opere policrome su supporto metallico” e collabora con UNIGE per alcune tesi del corso magistrale LM11 Diagnostica per i beni culturali.