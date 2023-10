“Qi Gong - Arte e scienza del benessere” al Sipario Strappato con il Gran Maestro Paolo Cangelosi

Venerdì 20 ottobre alle 21 il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 157) ospiterà la conferenza “Qi Gong - Arte e scienza del benessere” a cura del Gran Maestro Paolo Cangelosi, professionista conosciuto a livello mondiale. Ingresso gratuito.

Sarà un evento divulgativo unico con un esperto di fama internazionale per conoscere una disciplina eccezionale per ridurre lo stress, riscoprire la propria vitalità e curare la salute, utilizzata in tutto il mondo da atleti, attori e manager professionisti per aumentare le proprie performance, così come nelle cliniche mediche più all’avanguardia e soprattutto nella quotidianità dalla gente comune, per sentirsi in armonia con se stessi e le energie che ci circondano.

Prenotazione non necessaria.