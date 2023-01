La costa tra Punta Baffe e Moneglia

Questo itinerario, ricco di sali-scendi, completamente immerso nella rinascente macchia mediterranea, attraversa il promontorio di punta Baffe, dominato dalla torre saracena che ne ha preso il nome, per poi scendere ripidamente verso Vallegrande, sede del ristorante Nua Natua, (“nuda natura” nel dialetto locale). Da qui, si risale il versante del monte Comuneglia, circondati dal profumo dell’elicriso, per poi arrivare a Moneglia.

• Escursione fruibile con il treno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20:00 di Giovedì 12 Gennaio, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Bentornato mare! Punta Baffe in questo periodo si ritaglia una sua realtà, fatta di pace e lontananza dalla città e dalle stazioni sciistiche. Insieme al silenzio ritrovato, questo promontorio consente di entrare in sintonia con la natura, di uscire dalla quotidianità per cogliere sempre una nuova emozione. Lasciatevi ispirare dai sentieri litoranei di Punta Baffe, sospesi tra il verde del promontorio e il blu del Mar Ligure. In un’atmosfera tipicamente mediterranea, Sabato 14 Gennaio raggiungerete Punta Baffe, con la sua torre saracena, per poi seguire i ripidi contrafforti del Monte Moneglia fino alla cittadina omonima, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Una cosa è certa: il paesaggio di questa parte di Liguria appare sempre più aspro e selvaggio, con una costa frastagliata che offre immagini mozzafiato.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico fruibile con il treno

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 10 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 09:45 a Riva Trigoso, presso la stazione ferroviaria. Arrivo alla stazione FS di Moneglia alle ore 16:30 circa.

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E – Escursionisti).

• Dislivello: + - 600 metri circa

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco.

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.