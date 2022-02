"Primavere": un marzo di iniziative al femminile ai giardini Luzzati

Un marzo di iniziative al femminile: è questo il programma di "Primavere", kermesse in programma ai giardini Luzzati.

L’etimologia di "primavera" è composta da due parole: "prima", dal latino "primus" (prima, inizio) e "vera" derivante, secondo le ipotesi, da "vas", radice sanscrita (ancora in uso in alcuni dialetti e in alcune lingue dell'area balcanica) che significherebbe "ardere, splendere".

La stagione splendida splendente, quindi, il risveglio ardente. E allora, aspettando la prima-vera, non solo 8 marzo, ma tutto marzo per dare spazio e voce ad artiste, autrici, momenti di incontro e scambio al femminile.

Il programma

4 marzo ore 21.30

Live concert di Rome in Reverse con open act di Yalda più visualmapping di Libwo (progetto "Metamorfosi")

Area Archeologica, Giardini Luzzati

8 marzo ore 18.30

Proiezione del documentario "Lezioni d'amore" di Making (of) Love più talk "Sessualità femminile & educazione sessuale". Iniziativa organizzata da Wall:Out magazine in collaborazione con Making (of) Love.

A seguire dj set di Kloy Non con intervento di Jenny Viola.

Area Archeologica, Giardini Luzzati

11 marzo ore 21.30

Live concert I'm note a Blonde (Welcome Shadows Tour 2022) più Lili Refrain, evento organizzato in collaborazione con Lilith Festival, Riot, Wave.

Area Archeologica, Giardini Luzzati

12 marzo ore 15.30-18.30

Dj set per Cactus Market Yellow Edition con Ciscake

22 marzo ore 18

Francesca Michelin presenta il libro "Il cuore è un organo" (evento organizzato da LaFeltrinelli Genova)

Area Archeologica, Giardini Luzzati

27 marzo ore 16

Vera Gheno presenta il libro "Le ragioni del dubbio" (evento organizzato in collaborazione con FalsoDemetrio Libreria, coop Riot e Wave)

Piazza Giardini Luzzati

E dal 4 al 12 marzo, in Area Archeologica, saranno esposti i lavori di Chløe Nøn con la mostra "Les femmes de la Non"

Tutte le iniziative sono gratuite.

Super greenpass obbligatorio in area.